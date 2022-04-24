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Spor

Trabzonspor - Antalyaspor maçının en ucuz bileti 500 TL

Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

AA24 Nisan 2022 Pazar 16:44 - Güncelleme:
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi.

Passolig gişeleri, passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletlerin Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, "Bilet kalması durumunda son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı'ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet alacak taraftarların dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekilerek, bilet gişelerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.

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