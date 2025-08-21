İSTANBUL 30°C / 18°C
Spor

Trabzonspor, Antalyaspor mesaisinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın çalışmalarına devam etti.

21 Ağustos 2025 Perşembe 19:32
Trabzonspor, Antalyaspor mesaisinde
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan katılmadı.

Bordo-mavili ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

