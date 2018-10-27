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Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.

Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin - Diego - Cissokho - Salih - Sangare - Sinik - Yekta - Chico - Hakan - Maicon - Doukara

Trabzonspor: Onur - Pereira - Toure - Hosseini - Novak - Onazi - Sosa - Olcay - Abdülkadir - Rodallega - Burak

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