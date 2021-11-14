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Spor

Trabzonspor Anthony Nwakaeme için kararını verdi

Trabzonspor yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Bordo mavililer Nwakaeme'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.

14 Kasım 2021 Pazar 10:07 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:07
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Trabzonspor 'da bir yandan takıma yapılacak takviyeler için uğraşılırken, diğer taraftan iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Nwakaeme konusunda ciddi bir hamle yaptı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Uzun süredir Nijeryalı yıldızın kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer, 2+1 yıllık teklif sunarken, Nwakaeme'nin 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de iyileştirmeye gidilecek. Daha önce kapıyı yüksekten açan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, son teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Nwakaeme'nin maaşının 2 milyon Euro seviyesinin üstüne çekilmesi beklenirken, sözleşmesinde bir takım başarı ve şampiyonluk bonusları da yer alacak. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısı başlamadan bu işe resmiyet kazandırmayı hedefliyor. Nwakaeme'nin uzlaşmaya yakın tavrı, süreci daha da hızlandırabilir.

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