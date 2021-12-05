Trabzonspor ara vermedi

AA 5 Aralık 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 16:07

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında dün Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonsporlu oyuncular, yarını izinli geçirdikten sonra 7 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.