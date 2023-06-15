Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı stoperi Doğu Avrupa'da buldu.

Bu bölge için önceliği Djiku'ya veren bordo mavililer, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi.

Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü.

SON KARAR BJELICA'NIN

Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek.

Lubomir Satka, Lech Poznan formasıyla toplamda 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncu, Slovakya milli takımının formasını ise 32 kez terletti.