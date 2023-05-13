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Spor

Trabzonspor, Artem Dovbyk için kararını verdi!

Trabzonspor'a menajerler aracılığıyla haber gönderen 25 yaşındaki genç forvet Artem Dovbyk için bordo-mavili ekip kararını verdi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Trabzonspor, Artem Dovbyk için kararını verdi!
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Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a menajerler aracılığıyla haber gönderen 25 yaşındaki genç forvet Artem Dovbyk için karar verildi.

61saat'in haberine göre; Trabzonspor söz konusu isimle ilgili bir harekette bulunmayacak.

Bunun nedeni ise Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Nenad Bjelica'nın verdiği transfer listesindeki isimlerden ilerlenecek olmasından kaynaklanıyor.

Bu bağlamda Trabzonspor listenin en başındaki isimlerden birisi olan Petkovic'i bitirmeye çalışacak.

Artem Dovbyk kulübün geniş listesinde olmaya devam edecek. Trabzonspor geçtiğimiz yıl oyuncu için 5 milyon Euro teklif yapmıştı.

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