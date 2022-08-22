Trabzonspor, Avrupa'da galibiyete hasret

Tarihinde Liverpool, Inter, Barcelona gibi takımları yenme başarısı gösteren bordo-mavililer, son dönemlerde ise Avrupa'da galibiyet alamıyor.

Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

OYNADIĞI MAÇLAR

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

SON 12 MAÇTA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.

Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA GALİP GELMEDİĞİ MAÇLAR

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 12 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle: