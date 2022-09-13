Trabzonspor, Avrupa'nın ardından ligde de yaralarını saramıyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Ferencvaros 3-2 mağlup olmasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a son saniyelerde yediği golle yine 3-2 kaybeden bordo-mavililer, üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin şokunu yaşıyor. Sancılı ve sıkıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor'da, yönetim ve yeknik heyet eleştirilerin odağında yer alıyor.

10 MAÇTA 4 GALİBİYET



Trabzonspor, şampiyonluğun ardından sezona Süper Kupa'da, DG Sivasspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlamıştı. Ligde ise oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 10 puan aldı. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda 14 puan ile zirvede bulunuyordu. Bordo-mavililer, Avrupa'da da oynadığı 3 maçta galip gelemedi.

KOLAY GOL YİYEN TAKIMA DÖNDÜ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği ilk günlerde takımın kolay gol yeme alışkanlığına dikkat çekmişti. Geçtiğimiz sezonu en az gol yiyen takım olarak tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon ise bu görüntüsünden uzak. Basit goller yiyen Karadeniz ekibinde takım savunmasında yaşanan sıkıntı ön plana çıkıyor. Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da 9 maçta kalesinde 13 gol gördü. Rakip ağlara da 11 gol bıraktı.