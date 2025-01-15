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Spor

Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Enis Bardhi ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

BU SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.

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