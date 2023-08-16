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Spor

Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Manolis Siopis ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Siopis bordo mavili ekibe 242.500 euro fesih tazminatı ödeyecek. Ayrıca oyuncunun menajeri de 257.500 euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etti. İşte detaylar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Manolis Siopis ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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