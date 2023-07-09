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Spor

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Flavio'na Al-Taawoun'da

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio için Al Taawoun ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

9 Temmuz 2023 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Flavio'na Al-Taawoun'da
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Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı orta saha Flavio'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alta'awoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır."

Geçtiğimiz sezonu da Al-Taawoun'da geçiren 27 yaşındaki orta saha, çıktığı 11 lig maçında 1 gol 1 asist kaydetti.

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