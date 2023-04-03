Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazandı. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

Tecrübeli savunma oyuncusu 3.2 milyon avro karşılığında Palmerias'tan transfer dilmişti.