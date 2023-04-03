İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2013
  • EURO
    20,8849
  • ALTIN
    1216
  • BIST100
    4736.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!
Spor

Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!

Trabzonspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sözleşme fesih bedeli olarak ödenen 1.800.000 avro karşılığında Brezilya ekibi Bahia kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

3 Nisan 2023 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!
ABONE OL

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazandı. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

Tecrübeli savunma oyuncusu 3.2 milyon avro karşılığında Palmerias'tan transfer dilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.