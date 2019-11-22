17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7056
  • 6,3132
  • 269.62
  • 107185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna katması halinde Obi Mikel ile yollarını ayıracak!

Badou Ndiaye'ye imza attırmaya çalışan Trabzonspor, Ocak ayında Obi Mikel'le yollarını ayırmayı düşünüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın eski Sportif Direktörü Cenk Ergün’ün açıkladığı Trabzonspor – Badou Ndiaye transferinde işler bitme noktasına gelirken, bordo mavili kulübün 6 aylığına 1,5 milyon Euro teklif ettiği Senegalli yıldızın imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

NDİAYE GELİRSE MİKEL GİDECEK

İngiltere Championship’te Stoke City'de top koşturan, 16 hafta sonunda sadece 10 kez forma giyen ve yalnızca 3 galibiyet gören Ndiaye’nin Trabzonspor’a gelmek için can attığı öğrenilirken, yönetimin transferin bitmesi halinde Obi Mikel’le yollarını ayıracağı bildirildi. Oynadığı futbolla iç açmayan, zaman zaman taraftarların protestolarıyla karşı karşıya kalan Mikel’in sözleşmesini feshetmeyi planlayan Ahmet Ağaoğlu’nun tecrübeli orta sahayla masaya oturacağı anlaşılırken, ailevi problemler yaşayan oyuncunun da Trabzon’dan ayrılamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonspor’da 11 maçta forma giyen ve skora katkı yapamayan 32 yaşındaki Obi Mikel’in İngiltere’ye geri dönmeyi planladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Defacto

Defacto

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 
 

POPÜLER HABERLER

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA