Trabzonspor, Balıkesirspor maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.