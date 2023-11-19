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Spor

Trabzonspor, Bartosz Slisz'i gözüne kestirdi

Ocak ayında takıma yeni takviyeler yaparak daha da güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'da hedef Bartosz Slisz oldu. Bordo mavili takımın scout ekibi oyuncuyu canlı izleyip rapor hazırladı.

19 Kasım 2023 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Trabzonspor, Bartosz Slisz'i gözüne kestirdi
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Trabzonspor transfer için çalışmalarına hız verirken radarına sürpriz bir isim takıldı. EURO 2024 eleme gruplarında Polonya ile Çekya arasında 1-1 sona eren maça giden scout ekibi, Polonya'dan Bartosz Slisz'i mercek altına aldı.

ARAŞTIRMALARA BAŞLANDI

Legia Varşova forması giyen 24 yaşındaki orta saha için daha önceden araştırmalarına başlayan bordo-mavili yetkililer, önceki gün de canlı izleyip rapor hazırladı. 90 dakika sahada kalan ve 71 kez topla buluşup %77 pas isabeti sağlayan oyuncu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 4 hava topunun da üçünü aldı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

24 yaşındaki oyuncu, Legia Varşova ile 158 maçı geride bırakırken 5 gol atıp 11 asist yaptı. Bartosz Slisz'in kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2024'te tamamlanıyor. Polonyalı oyuncunun piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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