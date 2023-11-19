Trabzonspor, Bartosz Slisz'i gözüne kestirdi

Trabzonspor transfer için çalışmalarına hız verirken radarına sürpriz bir isim takıldı. EURO 2024 eleme gruplarında Polonya ile Çekya arasında 1-1 sona eren maça giden scout ekibi, Polonya'dan Bartosz Slisz'i mercek altına aldı.

ARAŞTIRMALARA BAŞLANDI

Legia Varşova forması giyen 24 yaşındaki orta saha için daha önceden araştırmalarına başlayan bordo-mavili yetkililer, önceki gün de canlı izleyip rapor hazırladı. 90 dakika sahada kalan ve 71 kez topla buluşup %77 pas isabeti sağlayan oyuncu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 4 hava topunun da üçünü aldı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

24 yaşındaki oyuncu, Legia Varşova ile 158 maçı geride bırakırken 5 gol atıp 11 asist yaptı. Bartosz Slisz'in kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2024'te tamamlanıyor. Polonyalı oyuncunun piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.