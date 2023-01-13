Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.



Bordo-mavililer 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Alanyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken bunlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla 6. sırada yer aldı.