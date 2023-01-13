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Spor

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Alanyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken bunlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla 6. sırada yer aldı.

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