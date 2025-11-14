İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam etti

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanı öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında salonda çalışan bordo-mavililer, kondisyonun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Isınma ile başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

