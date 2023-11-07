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  • Trabzonspor Başkanı Doğan'dan hakem tepkisi: Tiyatro seyrettik
Spor

Trabzonspor Başkanı Doğan'dan hakem tepkisi: Tiyatro seyrettik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Doğan ifadelerinde, 'Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.' sözlerini sarf etti.

7 Kasım 2023 Salı 11:44 - Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan hakem tepkisi: Tiyatro seyrettik
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Konyaspor karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Doğan, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçı için de çarpıcı sözler kullandı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın paylaşımı:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.

Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz.

İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız.

Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz.

Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."

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