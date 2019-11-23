Trabzonspor Başkent deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Bordo-Mavililer Eryaman Stadı’nda 17.30’da başlayacak maçı kazanmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Sturridge’in sol alt baldırında gerilme olduğu 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sakatlanan Abdurrahman ile cezalı Uğurcan ve Abdülkadir Parmak bugün yok.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Fatty, Moke, Aydın, İlhan, Orgill

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Doğan, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth