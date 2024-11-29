Trabzonspor Basket, evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.
İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Gaziantep ekibi devreyi Marquis Jurell Wright'in etkili oyunuyla 41-37 önde tamamladı.
Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 57-54 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 85-63 galip ayrıldı.