İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6986
  • EURO
    36,6695
  • ALTIN
    2962.5
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Basket, evinde farklı kazandı
Spor

Trabzonspor Basket, evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 yendi.

29 Kasım 2024 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Trabzonspor Basket, evinde farklı kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Gaziantep ekibi devreyi Marquis Jurell Wright'in etkili oyunuyla 41-37 önde tamamladı.

Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 57-54 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 85-63 galip ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.