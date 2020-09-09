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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi Ali Şansalan'ın

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş derbisini Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:09
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 

Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 EYLÜL CUMA:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 EYLÜL PAZAR:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

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