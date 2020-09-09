Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan