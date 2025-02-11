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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA11 Şubat 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ikas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular pas, topa sahip olma ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından idmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'teki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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