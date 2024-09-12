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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

12 Eylül 2024 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık akşam antrenmanına sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen katılmadı.

Bordo-mavili oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmayla sona erdi.

Bu arada, kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Atilla Küçüktaka da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

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