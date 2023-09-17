Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi: Volkan Bayarslan

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. beIN Sports'tan yayınlanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Serkan Çimen yapacak. Bordo-mavililer, ligin geri kalan 4 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi 6 puan ile 7. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU



Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

VAR: Hakan Ceylan

AVAR: Ali Şansalan

AVAR: Serkan Ok