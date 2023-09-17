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Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi: Volkan Bayarslan

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

17 Eylül 2023 Pazar 13:59 - Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi: Volkan Bayarslan
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. beIN Sports'tan yayınlanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Serkan Çimen yapacak. Bordo-mavililer, ligin geri kalan 4 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi 6 puan ile 7. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

VAR: Hakan Ceylan

AVAR: Ali Şansalan

AVAR: Serkan Ok

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