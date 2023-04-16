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Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 12:41 - Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak maçların Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, Giresunspor-Sivasspor mücadelesinin VAR'ı ise Abdulkadir Bitigen oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Zorbay Küçük ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşmasında Giresunspor ile Sivasspor Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Selahattin Altay yapacak. Maçın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olurken, müsabakada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. Bitigen'e AVAR'da Burak Pakkan ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.

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