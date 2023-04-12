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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor maç hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana kas spazmı olan oyunculardan Stefano Denswil, Marek Hamsik, Lazar Markovic, sağ ayak parmağında çatlak olan Abdülkadir Ömür ile sakatlıkları devam eden Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan katılmadı.

Sakatlığı büyük ölçüde geçen Mısırlı oyuncu Trezeguet ise çalışmada yer aldı. Bu oyuncunun hafta sonundaki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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