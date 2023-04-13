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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor maç hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanlar ile devam ediyor.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, dinamik ısınmayla başladı.

Eğlenceli oyun ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, yarı alanda çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan topladı. Bu puan ile bordo mavililer ligde 6. sırada yer alıyor.

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