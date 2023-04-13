Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, dinamik ısınmayla başladı.

Eğlenceli oyun ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, yarı alanda çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan topladı. Bu puan ile bordo mavililer ligde 6. sırada yer alıyor.