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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Şut çalışmasıyla tamamlanan antrenmanda Teknik Direktör İhsan Derelioğlu, oyuncuların morallerini yükseltecek çalışmalar üzerinde durdu.

Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karadeniz ekibi Trabzonspor Süper Lig'de çıktığı 27 resmi maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan ile 7. sırada yer alıyor.

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