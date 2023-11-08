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  • Trabzonspor bir ilkin peşinde! 4 maç üst üste puan kazanacak
Spor

Trabzonspor bir ilkin peşinde! 4 maç üst üste puan kazanacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçtan puan alması halinde bir ilki başaracak. Bordo mavili ekip bu maçtan puan veya puanlar alması halinde 4 maç üst üste hanesi puan yazdırmış olacak. İşte detaylar...

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Trabzonspor bir ilkin peşinde! 4 maç üst üste puan kazanacak
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.

BJELİCA İLE HİÇ 4 MAÇ PUANLA AYRILAMADI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

EN SON AVCI İLE 8 MAÇLIK PERİYOT

Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

İLK BAŞLANGICINI GERİDE BIRAKMA ŞANSI

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Abdullah Avcı ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yapmış olacak.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konyaspor önünde de 3 puana ulaşması durumunda 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakacak.

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