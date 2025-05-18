Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanında 2 puan bıraktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo mavililer haftayı 47 puanda kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kümede kalma savaşı veren Bodrum FK ile Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan karşılıklı gollerle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Akdeniz ekibini öne geçiren gol 12'nci dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi. Bordo mavililer bu gole cevabı 78'inci dakikada penaltıdan Cham ile bulduğu golle verdi.

Bu sonucun ardından Bodrum FK haftayı 36 puanla 17'nci sırada tamamladı. Yeşil beyazlıların bir üst sıradaki rakibi Alanyaspor ile 3 puan farkı bulunuyor.

Trabzonspor ise bu hafta alınan sonuçların ardından Avrupa kupalarına katılma ihtimalini yitirdi. Bordo mavililer 36. hafta itibariyle 47 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

74. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cham meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Brazao dk. 85), Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen (Ege Bilsel 76), Ahmet Aslan (Mohammed dk. 78), Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 88), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı (dk. 85)

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Okita

Teknik Direktör: Jose Morais

Trabzonspor: Taha Tepe, Draguş (Cihan Çanak dk. 46), Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram (Mendy dk. 67) Arif Boşluk (Visca dk. 67), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan (Jabol dk. 46), Zubkov, Cham (Sikan dk. 85), Nwakaeme

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Sikan, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Taylan Antalyalı (dk. 12) (Bodrum FK), Cham (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mendy (Trabzonspor)