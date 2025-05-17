İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanında

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanında
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tesislerde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Bodrum'a gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.