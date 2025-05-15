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Spor

Trabzonspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Trabzonspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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