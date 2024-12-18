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Spor

Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
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Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 3 bin 500, VIP Platinum A/C 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500, batı, doğu, Fırtına tribünleri ile güney-kuzey kale arkası ve misafir tribünü biletleri 61 liradan satışa çıkartıldı.

Öte yandan taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin edebilecek.

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