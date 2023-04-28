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Spor

Trabzonspor, Bruno Peres'e plaket verdi

Karadeniz ekibi Trabzonspor, sözleşmesini feshettiğini duyurduğu Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 00:19 - Güncelleme:
Trabzonspor, Bruno Peres'e plaket verdi
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Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini feshettiği Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takıma 2020-2021 sezonunda katılan Bruno Peres'e karşılıklı sonlandırılan sözleşmesinin ardından teşekkür plaketi verildiği belirtildi.

Brezilyalı futbolcuya plaketi asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın takdim ettiği kaydedildi.

Kafkas'ın, plaket takdiminin ardından Bruno Peres'e takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini ilettiği de aktarıldı.

33 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres bu sezon Trabzonspor forması ile 11 resmi maça çıkarken skora katkı sağlayamadı.

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