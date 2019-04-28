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Trabzonspor bu sezon son dakikalarda 10 puan yitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe önünde son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

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Bordo-mavili takım, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta, son anlarda kalesinde gördüğü gollerle galibiyeti koruyamadı ve beraberliğe razı oldu.
 
Ligde Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 puan kaybederek zirve yolunda önemli yara aldı.
 
Galibiyetin kaçtığı maçlar
 
Karadeniz ekibi, ilk olarak ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
 
Ligin 11. haftasında Bursaspor'u konuk eden bordo-mavililer, 87. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 1-1 berabere kalıp, 2 puan daha yitirdi.
 
Beşiktaş'a ligin 16. haftasında konuk olan Karadeniz ekibi, bu kez 90 6. dakikada kalesini koruyamayınca, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
 
Kasımpaşa deplasmanında da son dakikaya 2-1 önde giren Trabzonspor, 90. dakikada penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı.
 
Karadeniz ekibi, dün oynanan Fenerbahçe maçının 90 6. dakikasında yediği golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda bir yara daha aldı.
 
İstanbul deplasmanında 6 puan bıraktı
 
Trabzonspor, son dakikada yediği goller sonucunda kaybettiği 10 puanın 6'sını İstanbul deplasmanlarında bıraktı.
 
Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Kasımpaşa deplasmanlarından 2-2, Fenerbahçe deplasmanından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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