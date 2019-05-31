Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın bonservisini aldı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın bonservisini resmen aldı.

Bordo-mavililer, Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi yaptı. Yönetim, geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayan yönetim kurulu, 1 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek için kaynak oluşturdu.

Bu gelişme sonrası Trabzonspor, 25 yaşındaki Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi ve Ekuban resmen Trabzonspor'un oyuncusu oldu.

Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.

Bordo-Mavililer'in opsiyonu kullanıp kendisiyle yola devam ediyor olmasından dolayı da çok memnun olan başarılı futbolcu, "İlk yılımda çok kötü bir performans çıkarmadım diye düşünüyorum. Ancak daha fazlasını yapabilirim. Bunun için takımla geçireceğim kamp dönemi benim için çok önemli" dedi.

(Sabah)