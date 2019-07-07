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Trabzonspor, Campi transferinde mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes´ten 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

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Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi´nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kiralık olarak anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun salı günü Türkiye´ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından bu transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves´te tamamlamıştı. 1.93´lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

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