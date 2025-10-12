İSTANBUL 18°C / 12°C
12 Ekim 2025 Pazar
  Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi altyapıdan gelen oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaparak günü tamamladı.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı iznin ardından 14 Ekim Salı günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

