Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi altyapıdan gelen oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaparak günü tamamladı.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı iznin ardından 14 Ekim Salı günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.