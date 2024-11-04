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Spor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Trabzonspor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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