10 Ağustos 2021 Salı 17:28 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:50

Trabzonspor, Andreas Cornelius transferi için Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

CORNELİUS VE DORUKHAN İÇİN İMZA TÖRENİ

Trabzonspor, Cornelius ve Dorukhan Toköz'ün transferleri için bir imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"DORUKHAN'IN GELİŞİMİNDE PAY SAHİBİ OLAN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Trabzonspor son yıllarda hem yetiştirdiği, hem geliştirdiği futbolcularını Avrupa'nın önemli liglerine pazarlayan kulüp konumuna geldi. Bu konuda bıraktığımız izlenim oldukça dikkat çekici. Dorukhan inşallah sen de bunun bir parçası olursun. Dorukhan Toköz, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri. Önemli bir futbolcu. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a çok teşekkür ediyoruz."

"CORNELIUS İÇİN PARMA İLE ZORLU BİR PAZARLIK SÜRECİ YAŞADIK

"Cornelius, belki de bu sezon yapmış olduğumuz en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık, iki defa kesintiye uğradı. Bir hayli zor bir transfer oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Parma ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık. Onların da gösterdiği anlayışa ve katkılara teşekkür ederim. Umarım kısa sürede Serie A'ya yükselirler."

"CORNELIUS'TAN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK"

"Kaptan Olsen, Trabzonspor'da güzel anılar bıraktı. Eminim, Vikingler'in mücadele gücünü Cornelius da sahaya yansıtacaktır. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. Kendisi de bu savaşa hazır olduğunu söyledi."

Dorukhan Toköz'ün açıklamaları ise şöyle:

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmak gerçekten çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Ben de kendi açımdan elimden ne geliyorsa vereceğim ve inşallah şampiyonlukta da katkım olacak."

Cornelius ise şunları söyledi:

"KUPALAR KAZANMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Burada olmaktan çok mutluyum. Burası büyük bir kulüp ve bu da büyük bir fırsat. Burada oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını kısa süredir burada olmama rağmen görme fırsatı buldum."