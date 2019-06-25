Trabzonspor, Denis Vavro'yu gözüne kestirdi
İtalyan medyası Trabzonspor'un Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Denis Vavro için devrede olduğunu iddia etti.
İtalya'da yayın yapan Cittaceleste televizyonu, Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki Slovak stoper Denis Vavro için Trabzonspor'un devrede olduğunu iddia etti.
Lazio'nun da ilgilendiği belirtilen 23 yaşındaki 1.93 boyundaki Denis Vavro, geride kalan sezonda takımıyla 50 maça çıktı ve 2 gol attı.
Vavro, Slovakya Milli Takımı'nda da oynuyor.
(Sabah)
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