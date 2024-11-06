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Spor

Trabzonspor, deplasman galibiyetine hasret kaldı

Süper Lig'de 11 maça çıkan Trabzonspor şu ana kadar çıktığı müsabakalarda deplasman galibiyeti alamadı. Bordo mavili ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak için cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, deplasman galibiyetine hasret kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe'ye ise mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligde 12 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

3 ÇALIŞTIRICI DA GALİBİYET ALAMADI

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde konuk olduğu Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 3 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakalardan da galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe'ye 2-1 yenildi.

DEPLASMANDA SADECE 2 OYUNCU GOL ATTI

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken, 2'sinde ise sadece birer kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor'un deplasman maçlarındaki iki golünü de santrfor Simon Banza kaydetti.

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