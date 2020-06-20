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Spor

Trabzonspor deplasman karnesine güveniyor

Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 11:39 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:39
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Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında da 7 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek rakipleri karşısında sahadan puansız ayrılmadı.

272 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında aldı.

23 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 272 günlük yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla verdiği liderlik koltuğunu da geri almaya çalışacak.

ART ARDA 3. DEPLASMAN

Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken 3. deplasman müsabakasına çıkacak.

Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe'yi aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da kazanarak art arda 3 deplasman maçını kayıpsız geçirerek ligin 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamak istiyor.

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