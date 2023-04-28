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Spor

Trabzonspor, deplasmandaki kötü gidişata son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde Konyaspor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Trabzonspor, deplasmandaki kötü gidişata son vermek istiyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak.

Trabzonspor'un ligdeki deplasman karnesi bu sezon taraftarını üzdü. Ligdeki son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alan bordo-mavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle hükmen galip gelen bordo-mavili ekip; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere bu sezon dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

BU SEZON DEPLASMANDA 14 PUAN TOPLADI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 dış saha maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak bu süreçte 14 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, aynı haftalarda ise geçtiğimiz sezon 33 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer alıyordu.

YÖNETİM İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılan kongrede göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı dış sahada almayı hedefliyor. 4 Spor Toto Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkan yeni yönetim, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

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