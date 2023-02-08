İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8206
  • EURO
    20,2077
  • ALTIN
    1132.41
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, tesislerini depremzede çocuklara açıyor
Spor

Trabzonspor, tesislerini depremzede çocuklara açıyor

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören çocuklar için tesislerini açıyor.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
Trabzonspor, tesislerini depremzede çocuklara açıyor
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, deprem bölgesine tırlarını yollarken, tesislerini ise depremde zarar gören çocuklar için açıyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.