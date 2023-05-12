Spor Toto Süper lig ekiplerinden Trabzonspor, derbi hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması yaşayan Manolis Siopis, kas spazmı yaşayan Stefano Denswil ve uzun bir süredir sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz katılmazken, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladılar.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bu akşam da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karşılaşma 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.