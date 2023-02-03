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Spor

Trabzonspor derbiye hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 14:27 - Güncelleme:
Trabzonspor derbiye hazırlanıyor!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından stretching çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor son olarak evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

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