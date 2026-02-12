İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6469
  • EURO
    51,9969
  • ALTIN
    7102.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor, derbiye hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Trabzonspor, derbiye hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.