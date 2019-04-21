Trabzonspor, direk kabusu yaşıyor

Bordo-mavililer, Süper Lig'de topu en çok direğe takılan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi 29 maçta ise Avrupa'nın 5 önemli liginde bu sezon Hoffenheim ardından şutu en çok direkten dönen takım oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer bu sezon 20 kez direği geçemedi.

En çok Ekuban direğe takıldı

Bordo-mavililerde Ekuban , Burak Yılmaz, Toure, Rodallega, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'ın şutları direğe takıldı. 5 şutla Trabzonspor'da en çok şutu direkten dönen isim ise Ekuban oldu.

(İHA)