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Trabzonspor, direk kabusu yaşıyor

Avrupa Kupalarına katılma yolunda Evkur Yeni Malatyaspor virajını galibiyetle geride bırakarak, lig dördüncülüğünü büyük oranda garantileyen Trabzonspor'un yakasını direkler bırakmıyor.

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Bordo-mavililer, Süper Lig'de topu en çok direğe takılan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi 29 maçta ise Avrupa'nın 5 önemli liginde bu sezon Hoffenheim ardından şutu en çok direkten dönen takım oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer bu sezon 20 kez direği geçemedi. 
 
En çok Ekuban direğe takıldı 
 
Bordo-mavililerde Ekuban , Burak Yılmaz, Toure, Rodallega, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'ın şutları direğe takıldı. 5 şutla Trabzonspor'da en çok şutu direkten dönen isim ise Ekuban oldu. 
 
(İHA)
 

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